Роналду о слухах: «Это неуважение ко мне и причастным клубам. Моя история в «Реале» написана»

Нападающий отреагировал на слухи о своем будущем и возможном возвращении в .

«Любой, кто меня знает, понимает, насколько я сосредоточен на своей работе.

Меньше разговоров и больше дела – это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию.

Больше чем неуважение ко мне как к человеку и игроку является легкомысленное освещение моего будущего в СМИ – это неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу.

Моя история в «Реале» написана. Словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе «Бернабеу», а также в умах каждого фаната клуба.

Помимо того, чего я достиг, я помню, что за эти девять лет у меня были отношения с привязанностью и уважением к болельщиками, которые я сохраняю по сей день и которые я всегда буду хранить. Я знаю, что настоящие фанаты «Реала» будут и впредь хранить меня в своих сердцах – и они будут в моем.

Часто появлялись новости, связывающие меня с рядом клубов во многих разных лигах, и никто не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить настоящую правду.

Я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать играть с моим именем.

Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться.

Все остальное? Все остальное – просто разговоры», – написал Роналду в инстаграме.