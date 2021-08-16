Эдегор близок к переходу в «Арсенал» из «Реала». Переговоры в продвинутой стадии

«Реал» и «Арсенал» обсуждают трансфер полузащитника Мартина Эдегора.
Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Вероятность перехода норвежца в «Арсенал» на постоянной основе весьма велика.
Также отмечается, что 22-летний футболист сегодня на тренировке работал отдельно от партнеров по «Реалу».
В минувшем сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды.
Он провел 14 матчей в АПЛ, забил один гол и сделал две передачи. Его статистику можно посмотреть здесь.
Ранее сообщалось, что лондонцы готовы предложить 30 миллионов евро за Эдегора.