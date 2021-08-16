Эдегор близок к переходу в «Арсенал» из «Реала». Переговоры в продвинутой стадии

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал возможные трансферы Мартин Эдегор Футбол

«Реал» и «Арсенал» обсуждают трансфер полузащитника Мартина Эдегора.

Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Вероятность перехода норвежца в «Арсенал» на постоянной основе весьма велика.

Также отмечается, что 22-летний футболист сегодня на тренировке работал отдельно от партнеров по «Реалу».

В минувшем сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды.

Он провел 14 матчей в АПЛ, забил один гол и сделал две передачи. Его статистику можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы предложить 30 миллионов евро за Эдегора.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья