Эдегор близок к переходу в «Арсенал» из «Реала». Переговоры в продвинутой стадии

и обсуждают трансфер полузащитника .

Переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии. Вероятность перехода норвежца в «Арсенал» на постоянной основе весьма велика.

Также отмечается, что 22-летний футболист сегодня на тренировке работал отдельно от партнеров по «Реалу».

В минувшем сезоне Эдегор выступал за «Арсенал» на правах аренды.

Он провел 14 матчей в , забил один гол и сделал две передачи. Его статистику можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы предложить 30 миллионов евро за Эдегора.