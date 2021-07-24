🔥 «Спартак» влетел «Бенфике» в ЛЧ, и в клубе заискрило, Семин возглавил «Ростов», золото российских синхронисток и другие новости утра

1. «Спартак» дома проиграл «Бенфике» (0:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Красно-белые 6 матчей подряд не побеждают в турнире – с 2017 года.

2. А после игры в «Спартаке» снова полыхнуло. Спортивный директор Дмитрий Попов объявил об уходе из клуба: «Не хочу быть терпилой. Устал от постоянных публичных унижений от супруги Федуна». Он также указал на то, что экс-тренер Доменико Тедеско все еще влияет на формирование состава. Еще Попов сказал: «Войн не будет, я просто покажу правду. Слова госпожи Салиховой – ложь». И анонсировал продолжение: «Это цирк, в котором я не хочу участвовать. В своем телеграме я докажу – потоки негатива на меня напрасно вылиты».

Владелец москвичей Леонид Федун отреагировал резко: «Это не мужской поступок – бежать после поражений». Его брат и член совета директоров Андрей тоже оценил слова Попова: «Выпил, наверное. Не мог он такого сказать». И генеральный директор Евгений Мележиков не остался в стороне: «Слабым в «Спартаке» не место. Мы все напряжены. Я готов ко всему». А пока глава селекции «Спартака» Александр Аверьянов покинет клуб вслед за Поповым и директором по развитию и коммуникациям Антоном Фетисовым.

3. 🥇 Очередной день на Олимпиаде-2020 принес России лишь одну медаль, зато высшей пробы – синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко взяли золото в соревнованиях дуэтов. Все медали дня. В общем зачете Россия идет на 6-м месте, завоевав 14 золотых наград.

4. Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин возглавил «Ростов», оставленный Валерием Карпиным ради сборной России.

5. Женская сборная России по волейболу уступила команде Бразилии (1-3) в четвертьфинале на а Играх в Токио и покинула турнир.

6. Трансферы. Защитник ЦСКА Наир Тикнизян перешел в «Локомотив». «Зенит» возобновил переговоры по форварду «Монпелье» Гаэтану Лаборду. Хавбек Денис Макаров будет получать 800 тысяч евро в год в «Динамо», его зарплата в «Рубине» – 150 тысяч. Хамеса Родригеса предложили «Зениту», «ПСЖ», «Милану», «Атлетико» и «Роме».

«Манчестер Сити» купит Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 100 млн фунтов. Ромелу Лукаку согласовал с «Челси» контракт с зарплатой 15 млн евро в год и будет получать больше всех в клубе, «Интер» ждет предложения в 130 млн. «Бавария» может купить Забитцера у «Лейпцига» за 18 млн евро плюс бонусы.

7. В женском гандбольном турнире на Олимпиаде сборная России обыграла команду Черногории (32:26) и вышла в полуфинал.

8. Жан Беленюк принес Украине первое золото Олимпийских игр, выиграв турнир по греко-римской борьбе в весе до 87 кг. Он депутат Верховной рады. После победы Жан станцевал зажигательный гопак. А вот украинских синхронисток Федину и Савчук, завоевавших бронзу, на церемонии награждения представили как российских. Курьез!

9. Ла Лига за 2,7 млрд евро продала 10-процентную долю в бизнесе инвестиционному фонду, 90% суммы пойдет клубам. «Барселона» получит 270 млн евро, «Реал» – 261 млн.

10. СКА с Романом Ротенбергом на тренерском мостике всухую победил «Сочи» (3:0) на Sochi Hockey Open, «Авангард» обыграл олимпийскую сборную России (5:1). На Кубке Глинки/Гретцки Россия U18 была сильнее Чехии (7:3) – это третья победа на турнире.

11. «Барселона» на выезде уступила «Ред Булл Зальцбург» (1:2) в товарищеском матче, «Милан» проиграл «Валенсии» (0:0, по пенальти – 3:5), «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (2:2) и другие результаты.

12. Российская каратистка Анна Чернышева пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса. А на Играх-2024 в Париже каратэ не будет в программе. Обидно.

13. 69-летний Луи ван Гал в 3-й раз возглавил сборную Нидерландов.

Цитаты дня:

Линекер о документалке ДиКаприо про глобальное потепление: «Если сделать что-то с проблемой ископаемого топлива, найдется много ученых, которые спасут Землю»

Светлана Ромашина о возрастном цензе в женском катании: «Я за ограничения. Мне очень нравятся молодые девчонки, но они пока дети»

Легкоатлетка Яна Максимова: «Не вернусь в Беларусь. Сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни»

Симона Байлс: «Два дня назад умерла моя тетя. Вам нужно внимательнее относиться к тому, что вы говорите в интернете»

Лиам Галлахер о Грилише в «Сити»: «100 долбаных миллионов. Тогда Фоден стоит больше 500 миллионов»

Тренер «Бенфики»: «Могли выиграть и 5:0. «Спартак» играл в гандбол в некоторых моментах»

«Это ужасно». Хабиб отреагировал на твит Конора о покойном отце

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