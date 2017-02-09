Симона Байлс: «Два дня назад умерла моя тетя. Вам нужно внимательнее относиться к тому, что вы говорите в интернете»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс рассказала, что во время Олимпиады-2020 у нее умерла тетя.

В Токио-2020 Байлс выступила только на одном снаряде в командном многоборье и на бревне. Спортсменка объяснила это психологическими проблемами.

«Два дня назад неожиданно умерла моя тетя. Я не ожидала, что такое случится во время Игр. Так что вам нужно немного внимательнее относиться к тому, что вы говорите в интернете, потому что вы не имеете ни малейшего представления о том, через что проходят спортсмены», – сказала Байлс.

Гимнастка рассказала о подготовке к выступлениям на бревне, где она завоевала бронзовую медаль.

«Каждый день я проходила медицинское обследование, а затем было два сеанса со спортивным психологом, которые помогли мне оставаться более уравновешенной. Мне разрешили выступить на бревне, хотя, честно говоря, я думала, что мне не дадут это сделать», – сказала Байлс.

Симона Байлс все же выступила на Олимпиаде – с улыбкой взяла бронзу на бревне (хотя перед стартом у нее дрожали ноги)

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