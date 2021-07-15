Ла Лига за 2,7 млрд евро продала 10-процентную долю в бизнесе инвестиционному фонду. 90% суммы пойдет клубам

Ла Лига объявила о достижении принципиальной договоренности с инвестиционным фондом CVC о продаже доли в лиге.

В рамках сделки будет создана новая компания, в которой CVC будет владеть миноритарной долей в 10%. За это фонд заплатит 2,7 млрд евро, которые пойдут на развитие Ла Лиги.

В рамках сделки стоимость Ла Лиги оценена в 24,25 млрд евро.

Лига отмечает, что из 2,7 млрд евро около 90% суммы пойдет непосредственно клубам, включая женские, полупрофессиональные и любительские команды

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