Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Ромашина и Колесниченко поборются за медаль в соревнованиях дуэтов

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио синхронистки разыграют медали в соревнованиях дуэтов. Россию представят Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Синхронное плавание
Дуэты
Начало – 13.30 по московскому времени.
Положение после квалификации
1. Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (Россия) – 195,0079
2. Хуан Сюэчэнь – Сунь Вэньянь (Китай) – 191,7832
3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина) – 188,7953
4. Юкико Инуи – Мегуму Йошида (Япония) – 187,2832
5. Клаудиа Хольцнер – Жаклин Симоно (Канада) – 182,7131
6. Линда Черрути – Констанца Ферро (Италия) – 182,3035
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника