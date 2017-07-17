Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Ромашина и Колесниченко поборются за медаль в соревнованиях дуэтов

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио синхронистки разыграют медали в соревнованиях дуэтов. Россию представят Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

игры-2020

Токио, Япония

Синхронное плавание

Дуэты

Начало – 13.30 по московскому времени.

Положение после квалификации

1. – (Россия) – 195,0079

2. Хуан Сюэчэнь – Сунь Вэньянь (Китай) – 191,7832

3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина) – 188,7953

4. – Мегуму Йошида (Япония) – 187,2832

5. Клаудиа Хольцнер – Жаклин Симоно (Канада) – 182,7131

6. Линда Черрути – Констанца Ферро (Италия) – 182,3035

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника