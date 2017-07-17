Олимпиада-2020. Синхронное плавание. Ромашина и Колесниченко поборются за медаль в соревнованиях дуэтов

Теги синхронное плавание результаты Светлана Ромашина Олимпиада-2020 Светлана Колесниченко Хуан Сюэчэнь сборная Италии (синхронное плавание) сборная Украины (синхронное плавание) Юкико Инуи сборная Японии по синхронному плаванию сборная Канады по синхронному плаванию сборная России (синхронное плавание) сборная Китая (синхронное плавание) Линда Черрути Сунь Вэньянь Констанца Ферро Анастасия Савчук Жаклин Симоно Марта Федина Водные виды

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио синхронистки разыграют медали в соревнованиях дуэтов. Россию представят Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Синхронное плавание

Дуэты

Начало – 13.30 по московскому времени.

Положение после квалификации

1. Светлана Ромашина – Светлана Колесниченко (Россия) – 195,0079

2. Хуан Сюэчэнь – Сунь Вэньянь (Китай) – 191,7832

3. Марта Федина – Анастасия Савчук (Украина) – 188,7953

4. Юкико Инуи – Мегуму Йошида (Япония) – 187,2832

5. Клаудиа Хольцнер – Жаклин Симоно (Канада) – 182,7131

6. Линда Черрути – Констанца Ферро (Италия) – 182,3035

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья