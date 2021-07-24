«Спартак» 6 матчей не выигрывает в ЛЧ. Серия длится с 2017-го

«Спартак» потерпел поражение от «Бенфики» (0:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда .

Московский клуб продлил серию без побед в этом турнире до 6 матчей.

В сезоне-2018/19 он также в 3-м отборочном раунде не сумел переиграть ПАОК (0:0, 2:3), а в сезоне-2017/18, выступая на групповом этапе ЛЧ, не одержал ни одной победы за три последние игры – с «Севильей» (1:2), «Марибором» (1:1) и «Ливерпулем (0:7).

Ответный матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет 10 августа.

«Спартак» при Витории проиграл 2 из 3 матчей, забил 1 гол с пенальти и пропустил 3