Олимпиада-2020. Волейбол (жен). 1/4 финала. Россия играет с Бразилией

Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят четвертьфинальные матчи женского волейбольного турнира. Сборная России сыграет с командой Бразилии.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Волейбол

Женщины

1/4 финала

Южная Корея – Турция – 3-2 (17:25, 25:17, 28:26, 18:25, 15:13)





Доминиканская Республика – США – 0-3 (11:25, 20:25, 19:25)





Сербия – Италия – 3-0 (25:21, 25:14, 25:21)





Бразилия – Россия – 0-0 (18:20, идет первый сет)





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника