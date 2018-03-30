Олимпиада-2020. Волейбол (жен). 1/4 финала. Россия играет с Бразилией

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Сегодня на летней Олимпиаде-2020 в Токио проходят четвертьфинальные матчи женского волейбольного турнира. Сборная России сыграет с командой Бразилии.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Волейбол

Женщины

1/4 финала

Южная Корея – Турция – 3-2 (17:25, 25:17, 28:26, 18:25, 15:13)

Доминиканская Республика – США – 0-3 (11:25, 20:25, 19:25)

Сербия – Италия – 3-0 (25:21, 25:14, 25:21)

Бразилия – Россия – 0-0 (18:20, идет первый сет)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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