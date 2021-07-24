«Барса» получит 270 млн евро, «Реал» – 261 млн благодаря сделке Ла Лиги с инвестфондом

Стало известно, сколько денег получат испанские топ-клубы благодаря сделке Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC.

Ранее лига объявила о продаже доли в 10% за 2,7 млрд евро, 90% из этих денег пойдут командам.

После того, как сделка будет ратифицирована ассамблеей клубов , получит 270 миллионов евро, – 261 миллион, сообщает Marca.

Деньги распределяются с учетом доходов от продажи ТВ-прав за последние 7 лет, которые распределяются на основе спортивных результатов команд.

15% от инвестиций можно потратить на трансферы или переподписание контрактов с футболистами. Остальную сумму нужно использовать для улучшения инфраструктуры: стадионов, тренировочных баз и так далее.