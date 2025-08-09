«Вест Хэм» купил вратаря «Лестера» Хермансена за 18 млн фунтов. Контракт – по схеме «5+1»

Мадс Хермансен перешел в «Вест Хэм» из «Лестера».

Лондонский клуб объявил о трансфере 25-летнего вратаря. Стороны заключили контракт на пять лет с опцией продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 18 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ датчанин провел 27 матчей и пропустил 58 голов.