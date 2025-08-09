«Вест Хэм» купил вратаря «Лестера» Хермансена за 18 млн фунтов. Контракт – по схеме «5+1»
Мадс Хермансен перешел в «Вест Хэм» из «Лестера».
Лондонский клуб объявил о трансфере 25-летнего вратаря. Стороны заключили контракт на пять лет с опцией продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 18 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ датчанин провел 27 матчей и пропустил 58 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вест Хэма»
