  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слуцкий после 1:2 от «Порта»: «Хотел бы извиниться перед фанатами «Шанхай Шэньхуа», чувствуем себя подавленными. В первом тайме мы не играли в свой футбол»
Видео
1

Слуцкий после 1:2 от «Порта»: «Хотел бы извиниться перед фанатами «Шанхай Шэньхуа», чувствуем себя подавленными. В первом тайме мы не играли в свой футбол»

Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Порта».

«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Шанхай Порт» в 20-м туре Суперлиги Китая (1:2). Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 27-й минуте Габриэлзиньо вывел гостей вперед, на 46-й Леонардо удвоил преимущество команды. На 54-й Чхан Шиничхи сократил отставание хозяев.

«Шэньхуа» проиграл в чемпионате Китая впервые с 14 июня – после 1:3 от «Шэньчжэня» команда одержала четыре победы и однажды сыграла вничью. Теперь преимущество над «Портом», идущим вторым, составляет одно очко.

Леонид Слуцкий считает, что команда не показала свой привычный футбол.

«Прежде всего я хотел бы извиниться перед нашими фанатами. Сегодня болельщики «Шэньхуа» создали очень домашнюю атмосферу, жаль, что результат сегодняшней игры разочаровал и мы чувствуем себя подавленными. Наши игроки не проявляли себя до момента, когда начали проигрывать 0:2. В первом тайме наши игроки находились под большим давлением и не показывали свой привычный футбол. Как только мы стали уступать в два мяча, мы начали создавать много возможностей, но против такого соперника с отставанием в два гола трудно играть.

У Си, капитан команды, сыграл выше, чем он обычно располагается. Ян Хаоюй раньше играл впереди, но он молод и нестабилен, поэтому я решил передвинуть туда У Си», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 16 августа встретится в гостях с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27588 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Официальный аккаунт «Шанхая» в Weibo
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Порт
logoШанхай Шэньхуа
logoЛеонид Слуцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
813 минут назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
1518 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
3220 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1753 минуты назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
54 минуты назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
47сегодня, 09:52
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» бесплатно отпустит Марадишвили в «Акрон» и может получить 20% от суммы перепродажи хавбека (Иван Карпов)
только что
Россия и Иордания могут провести матч в Саранске (Metaratings)
5 минут назад
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
11 минут назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
16 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
332 минуты назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1241 минуту назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
455 минут назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
9сегодня, 09:46
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32