Слуцкий после 1:2 от «Порта»: «Хотел бы извиниться перед фанатами «Шанхай Шэньхуа», чувствуем себя подавленными. В первом тайме мы не играли в свой футбол»

Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Порта».

«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Шанхай Порт» в 20-м туре Суперлиги Китая (1:2). Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 27-й минуте Габриэлзиньо вывел гостей вперед, на 46-й Леонардо удвоил преимущество команды. На 54-й Чхан Шиничхи сократил отставание хозяев.

«Шэньхуа» проиграл в чемпионате Китая впервые с 14 июня – после 1:3 от «Шэньчжэня» команда одержала четыре победы и однажды сыграла вничью. Теперь преимущество над «Портом», идущим вторым, составляет одно очко.

Леонид Слуцкий считает, что команда не показала свой привычный футбол.

«Прежде всего я хотел бы извиниться перед нашими фанатами. Сегодня болельщики «Шэньхуа» создали очень домашнюю атмосферу, жаль, что результат сегодняшней игры разочаровал и мы чувствуем себя подавленными. Наши игроки не проявляли себя до момента, когда начали проигрывать 0:2. В первом тайме наши игроки находились под большим давлением и не показывали свой привычный футбол. Как только мы стали уступать в два мяча, мы начали создавать много возможностей, но против такого соперника с отставанием в два гола трудно играть.

У Си, капитан команды, сыграл выше, чем он обычно располагается. Ян Хаоюй раньше играл впереди, но он молод и нестабилен, поэтому я решил передвинуть туда У Си», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 16 августа встретится в гостях с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского