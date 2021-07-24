«Зенит» возобновил переговоры по форварду «Монпелье» Лаборду

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«Зенит» возобновил переговоры по нападающему «Монпелье» Гаэтану Лаборду.

Вновь проявившийся интерес связан с возможным уходом из петербургской команды форварда Сердара Азмуна.

27-летний француз – единственный форвард, в котором лично заинтересован главный тренер «Зенита» Сергей Семак, сообщает Eurostavka.

Весной сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить 20 миллионов евро за нападающего.

В прошлом сезоне Лиги 1 Лаборд провел 38 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистика – здесь.

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