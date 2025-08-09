Семин о «Спартаке»: «Романцев не уставал постоянно что-то объяснять игрокам и при этом регулярно завоевывал трофеи. Может, Станковичу следует с ним посоветоваться?»
Юрий Семин предложил Деяну Станковичу посоветоваться с Олегом Романцевым.
«Станкович должен понимать, что у него собраны подопечные разного уровня. К одним можно предъявлять высокие требования, а к другим нет.
Олег Романцев почему-то не уставал постоянно что-то объяснять футболистам и при этом регулярно завоёвывал трофеи. Может, сербу следует с ним посоветоваться?» — заявил экс-тренер «Локомотива».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27593 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
