Семин о «Спартаке»: «Романцев не уставал постоянно что-то объяснять игрокам и при этом регулярно завоевывал трофеи. Может, Станковичу следует с ним посоветоваться?»

Юрий Семин предложил Деяну Станковичу посоветоваться с Олегом Романцевым.

«Станкович должен понимать, что у него собраны подопечные разного уровня. К одним можно предъявлять высокие требования, а к другим нет.

Олег Романцев почему-то не уставал постоянно что-то объяснять футболистам и при этом регулярно завоёвывал трофеи. Может, сербу следует с ним посоветоваться?» — заявил экс-тренер «Локомотива».