«Шанхай» Слуцкого проиграл в Суперлиге впервые с 14 июня – 1:2 «Порту» в дерби. Отрыв сократился до одного очка
«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Шанхай Порт» в 20-м туре Суперлиги Китая (1:2).
Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
На 27-й минуте Габриэлзиньо вывел гостей вперед, на 46-й Леонардо удвоил преимущество команды. На 54-й Чхан Шиничхи сократил отставание хозяев.
«Шэньхуа» проиграл в чемпионате Китая впервые с 14 июня – после 1:3 от «Шэньчжэня» команда одержала четыре победы и однажды сыграла вничью. Теперь преимущество над «Портом», идущим вторым, составляет одно очко.
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 16 августа встретится в гостях с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
