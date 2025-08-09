«Шанхай» Слуцкого проиграл в Суперлиге впервые с 14 июня – 1:2 «Порту» в дерби. Отрыв сократился до одного очка

«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Шанхай Порт» в 20-м туре Суперлиги Китая (1:2).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 27-й минуте Габриэлзиньо вывел гостей вперед, на 46-й Леонардо удвоил преимущество команды. На 54-й Чхан Шиничхи сократил отставание хозяев.

«Шэньхуа » проиграл в чемпионате Китая впервые с 14 июня – после 1:3 от «Шэньчжэня» команда одержала четыре победы и однажды сыграла вничью. Теперь преимущество над «Портом », идущим вторым, составляет одно очко.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 16 августа встретится в гостях с «Чжэцзяном», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского