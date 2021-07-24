Попов об уходе из «Спартака»: «Это цирк, в котором я не хочу участвовать. В своем телеграме я докажу – потоки негатива на меня напрасно вылиты»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался о решении покинуть клуб.
– В своем телеграм-канале я докажу, что те потоки негатива на меня напрасно вылиты, и что все это не так.
– Почему решили уйти?
– Да просто это цирк, в котором я не хочу участвовать. Пока не уведомил никого о своем решении, – сказал Попов.
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