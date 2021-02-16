Мендеш предложил Хамеса «Зениту», «ПСЖ», «Милану», «Атлетико» и «Роме»

Жорже Мендеш, агент полузащитника «Эвертона» Хамеса Родригеса, ищет новый клуб для своего клиента.
30-летний хавбек вряд ли останется в ливерпульской команде – он не нужен новому тренеру Рафаэлю Бенитесу.
Как сообщил в эфире Radio Caracol журналист Диего Руэда, лишь «Севилья» самостоятельно выразила заинтересованность в трансфере футболиста сборной Колумбии, но он отказал испанцам.
А целому ряду клубов его услуги предложил Мендеш. Среди этих клубов – «Зенит», «ПСЖ», «Милан», «Атлетико», «Рома».
Наиболее предметные переговоры состоялись с «Миланом», однако итальянцев не устраивает высокая зарплата Родригеса.
В минувшем сезоне Хамес провел 23 матча в АПЛ, забил 6 голов и отдал 4 паса. Его статистика – здесь.