Мендеш предложил Хамеса «Зениту», «ПСЖ», «Милану», «Атлетико» и «Роме»

, агент полузащитника Хамеса Родригеса, ищет новый клуб для своего клиента.

30-летний хавбек вряд ли останется в ливерпульской команде – он не нужен новому тренеру Рафаэлю Бенитесу.

Как сообщил в эфире Radio Caracol журналист Диего Руэда, лишь самостоятельно выразила заинтересованность в трансфере футболиста сборной Колумбии, но он отказал испанцам.

А целому ряду клубов его услуги предложил Мендеш. Среди этих клубов – , , , , .

Наиболее предметные переговоры состоялись с «Миланом», однако итальянцев не устраивает высокая зарплата Родригеса.

В минувшем сезоне Хамес провел 23 матча в , забил 6 голов и отдал 4 паса. Его статистика – здесь.