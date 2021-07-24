Лукаку согласовал с «Челси» зарплату 15 млн евро в год и будет получать больше всех в клубе

Форвард Ромелу Лукаку близок к уходу из .

По сведениям журналиста Николо Скиры, нападающий согласовал с «Челси» условия контракта. Договор будет рассчитан до 2026 года, зарплата составит 15 миллионов евро в год.

Теперь лондонцам предстоит заключить соглашение с «Интером». Утверждается, что миланский клуб ждет официального предложения в размере 130 миллионов евро, после чего продаст Лукаку.

Как информирует The Independent, бельгиец станет самым высокооплачиваемым игроком «Челси». Форвард не стремится покинуть «Интер» и доволен своим положением в команде, однако и вариант с возвращением в ему нравится.

В прошлом сезоне Лукаку забил 24 гола в Серии А. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.