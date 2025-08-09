Пиняев может пропустить 3-4 недели. У хавбека «Локо» подозревают травму сухожилия задней поверхности бедра (Иван Карпов)

Сергей Пиняев может пропустить месяц из-за травмы.

Полузащитник «Локомотива » пропускает матч со «Спартаком » в 4-м туре Мир РПЛ (0:0, первый тайм) «по медицинским показаниям».

По информации инсайдера Ивана Карпова, 20-летний футболист почувствовал боль в задней поверхности бедра на пятничной тренировке. Пиняев уже прошел МРТ, но снимки потребовали дополнительной проверки – есть подозрение на повреждение сухожилия.

Если этот диагноз подтвердится, хавбек пропустит 3-4 недели.