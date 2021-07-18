Ван Гал в 3-й раз возглавил сборную Нидерландов

Луи ван Гал вновь стал главным тренером сборной Нидерландов.
69-летний специалист подписал контракт до окончания ЧМ-2022 в Катаре включительно.
В его штаб войдут Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер.
Ван Гал ранее уже дважды работал со сборной Нидерландов. Впервые он возглавил ее в 2000 году, но не сумел вывести на ЧМ-2002 и оставил пост.
Спустя 10 лет он вновь принял сборную, под его руководством она заняла 3-е место на ЧМ-2014 в Бразилии.
Ван Гал вернулся в сборную Нидерландов. Он не тренировал уже 5 лет, потому что обещал жене быть рядом