Ван Гал в 3-й раз возглавил сборную Нидерландов

Луи ван Гал вновь стал главным тренером сборной Нидерландов.

69-летний специалист подписал контракт до окончания в Катаре включительно.

В его штаб войдут , Франс Хук и Хенк Фрейзер.

Ван Гал ранее уже дважды работал со сборной Нидерландов. Впервые он возглавил ее в 2000 году, но не сумел вывести на ЧМ-2002 и оставил пост.

Спустя 10 лет он вновь принял сборную, под его руководством она заняла 3-е место на ЧМ-2014 в Бразилии.

Ван Гал вернулся в сборную Нидерландов. Он не тренировал уже 5 лет, потому что обещал жене быть рядом