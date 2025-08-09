Педри о полузащите «Барсы»: «Мы еще не на уровне Хави, Иньесты и Бускетса, но, надеюсь, однажды достигнем его. Они внесли огромный вклад в успехи клуба и сборной»

Педри ответил на вопрос об уровне полузащитников «Барселоны».

– С тобой, Дани Ольмо или Фермином Лопесом на позиции «десятки», Френки де Йонгом, Гави, Марком Касадо полузащита «Барсы» вернулась на самый высокий уровень?

– Каждый точно знает, что делать в своей роли. С самого начала у нас было хорошее взаимопонимание. Поскольку у нас одинаковый стиль игры, стиль «Барсы», связь была естественной. Ряд проведенных матчей укрепил нашу связь. На поле нам легко найти друг друга.

Мы еще не на уровне Хави , Иньесты, Бускетса... Я надеюсь, что однажды мы достигнем его, потому что они внесли огромный вклад в успехи клуба и сборной. Мы стараемся следовать их примеру, – сказал полузащитник «Барселоны».

