  • Педри о полузащите «Барсы»: «Мы еще не на уровне Хави, Иньесты и Бускетса, но, надеюсь, однажды достигнем его. Они внесли огромный вклад в успехи клуба и сборной»
Педри о полузащите «Барсы»: «Мы еще не на уровне Хави, Иньесты и Бускетса, но, надеюсь, однажды достигнем его. Они внесли огромный вклад в успехи клуба и сборной»

Педри ответил на вопрос об уровне полузащитников «Барселоны».

– С тобой, Дани Ольмо или Фермином Лопесом на позиции «десятки», Френки де Йонгом, Гави, Марком Касадо полузащита «Барсы» вернулась на самый высокий уровень?

– Каждый точно знает, что делать в своей роли. С самого начала у нас было хорошее взаимопонимание. Поскольку у нас одинаковый стиль игры, стиль «Барсы», связь была естественной. Ряд проведенных матчей укрепил нашу связь. На поле нам легко найти друг друга.

Мы еще не на уровне Хави, Иньесты, Бускетса... Я надеюсь, что однажды мы достигнем его, потому что они внесли огромный вклад в успехи клуба и сборной. Мы стараемся следовать их примеру, – сказал полузащитник «Барселоны». 

Педри о «Золотом мяче» Родри: «Это доказывает, что роль полузащитника наконец-то получает признание. Команде легче выигрывать, доминируя в этой зоне»

Педри про 4 победы над «Реалом» в сезоне: «Источник гордости. «Барса» играла в футбол, получала удовольствие. Фанатам нравится дразнить болельщиков «Мадрида»!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
