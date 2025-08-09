Судья отменил пенальти на Жедсоне после ВАР. Иванов решил, что хавбек «Спартака» сам нарушал правила на Ненахове

Пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Локомотивом» отменен после ВАР.

На 8-й минуте игры 4-го тура Мир РПЛ полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш прокинул мяч между ног Артему Карпукасу на краю поля и побежал вдоль лицевой линии. Защитник «Локомотива » Максим Ненахов вступил в единоборство с португальцем, и оба футболиста упали на газон.

Главный судья Сергей Иванов указал на точку. Вскоре он был приглашен к монитору для просмотра видеоповтора и, изучив эпизод, отменил 11-метровый, посчитав, что Жедсон сам нарушил правила на Ненахове, выставив ногу перед игроком железнодорожников.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»