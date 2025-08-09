  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Судья отменил пенальти на Жедсоне после ВАР. Иванов решил, что хавбек «Спартака» сам нарушал правила на Ненахове
Фото
89

Судья отменил пенальти на Жедсоне после ВАР. Иванов решил, что хавбек «Спартака» сам нарушал правила на Ненахове

Пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Локомотивом» отменен после ВАР.

На 8-й минуте игры 4-го тура Мир РПЛ полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш прокинул мяч между ног Артему Карпукасу на краю поля и побежал вдоль лицевой линии. Защитник «Локомотива» Максим Ненахов вступил в единоборство с португальцем, и оба футболиста упали на газон.

Главный судья Сергей Иванов указал на точку. Вскоре он был приглашен к монитору для просмотра видеоповтора и, изучив эпизод, отменил 11-метровый, посчитав, что Жедсон сам нарушил правила на Ненахове, выставив ногу перед игроком железнодорожников. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27599 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoМаксим Ненахов
logoСергей Сергеевич Иванов
logoсудьи
видеоповторы
logoЖедсон Фернандеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
1014 минут назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
1519 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
3221 минуту назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1854 минуты назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
55 минут назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
47сегодня, 09:52
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
25сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» бесплатно отпустит Марадишвили в «Акрон» и может получить 20% от суммы перепродажи хавбека (Иван Карпов)
11 минуту назад
Россия и Иордания могут провести матч в Саранске (Metaratings)
6 минут назад
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
12 минут назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
17 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
433 минуты назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1242 минуты назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
456 минут назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
9сегодня, 09:46
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32