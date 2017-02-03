Олимпиада-2020. Гандбол (жен). 1/4 финала. Россия играет с Черногорией, Норвегия встретится с Венгрией и другие матчи

4 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут четвертьфинальные матчи женского гандбольного турнира. Сборная России сыграет с командой Черногории.
Токио, Япония
Гандбол
Женщины
1/4 финала
Черногория – Россия – 03.30
Норвегия – Венгрия – 07.15
Швеция – Южная Корея – 11.00
Франция – Нидерланды – 14.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вокруг наших гандболисток искрит. Влада Бобровникова объясняет, как дела в команде
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника