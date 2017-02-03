Олимпиада-2020. Гандбол (жен). 1/4 финала. Россия играет с Черногорией, Норвегия встретится с Венгрией и другие матчи

4 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут четвертьфинальные матчи женского гандбольного турнира. Сборная России сыграет с командой Черногории.

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

1/4 финала

Черногория – Россия – 03.30





Норвегия – Венгрия – 07.15





Швеция – Южная Корея – 11.00





Франция – Нидерланды – 14.45





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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