Олимпиада-2020. Гандбол (жен). 1/4 финала. Россия играет с Черногорией, Норвегия встретится с Венгрией и другие матчи

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4 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио пройдут четвертьфинальные матчи женского гандбольного турнира. Сборная России сыграет с командой Черногории.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Гандбол

Женщины

1/4 финала

Черногория – Россия – 03.30

Норвегия – Венгрия – 07.15

Швеция – Южная Корея – 11.00

Франция – Нидерланды – 14.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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