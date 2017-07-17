Украинских синхронисток Федину и Савчук на церемонии награждения Олимпиады-2020 представили как российских

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук на церемонии награждения Олимпийских игр-2020 в были представлены как спортсменки Олимпийского комитета России (ОКР).

Победу в соревновании дуэтов одержали россиянки и . Федина и Савчук завоевали бронзу.

«Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились», – сообщила Колесниченко.

Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают в Токио под флагом и аббревиатурой ОКР.

Украинская синхронистка Федина: «Мы слышали, что нас не так назвали, флаг перепутали местами. Не обращаем внимания, главное, что все закончилось хорошо»