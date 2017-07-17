Украинских синхронисток Федину и Савчук на церемонии награждения Олимпиады-2020 представили как российских

Теги Светлана Ромашина Олимпиада-2020 Светлана Колесниченко сборная Украины (синхронное плавание) сборная России (синхронное плавание) Анастасия Савчук Марта Федина Водные виды

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук на церемонии награждения Олимпийских игр-2020 в Токио были представлены как спортсменки Олимпийского комитета России (ОКР).

Победу в соревновании дуэтов одержали россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Федина и Савчук завоевали бронзу.

«Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились», – сообщила Колесниченко. 

Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают в Токио под флагом и аббревиатурой ОКР. 

Украинская синхронистка Федина: «Мы слышали, что нас не так назвали, флаг перепутали местами. Не обращаем внимания, главное, что все закончилось хорошо»

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