Украинских синхронисток Федину и Савчук на церемонии награждения Олимпиады-2020 представили как российских

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук на церемонии награждения Олимпийских игр-2020 в Токио были представлены как спортсменки Олимпийского комитета России (ОКР).
Победу в соревновании дуэтов одержали россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Федина и Савчук завоевали бронзу.
«Третье место представили как Russian Olympic Committee. После возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но все же исправились», – сообщила Колесниченко.
Российские спортсмены из-за санкций WADA выступают в Токио под флагом и аббревиатурой ОКР.
Украинская синхронистка Федина: «Мы слышали, что нас не так назвали, флаг перепутали местами. Не обращаем внимания, главное, что все закончилось хорошо»