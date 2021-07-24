Андрей Федун об уходе Попова из «Спартака»: «Выпил, наверное. Не мог он такого сказать»

Член совета директоров «Спартака» и брат владельца клуба Леонида Федуна Андрей прокомментировал решение Дмитрия Попова покинуть должность спортивного директора.
– Попов сказал, что уходит из клуба.
– Попов не мог такого сказать.
– Так он сказал же уже.
– Выпил, наверное.
– Выпил?
– Да откуда я знаю? Что вы чушь какую-то несете, объясните мне? Какое я отношение имею к Попову и к чему-то еще?
Вы разговаривали с Поповым – с Поповым и разговаривайте. Со мной чего разговаривать? – сказал Федун.
Спортивный директор «Спартака» Попов уходит из клуба: «Не хочу быть терпилой. Устал от постоянных публичных унижений от супруги Федуна»