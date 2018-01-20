Российская каратистка Анна Чернышева пропустит Олимпиаду в Токио из-за коронавируса.

Спортсменка сдала положительный тест перед началом соревнований. 5 августа Чернышева должна была выступить в весовой категории до 55 кг.

Чернышева – единственный представитель сборной России по каратэ на этих Играх.

Ранее ковид обнаружили у российского пловца Ильи Бородина, который также вынужденно снялся с Олимпиады.

Чемпион Европы по плаванию Илья Бородин пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус