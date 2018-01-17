Легкоатлетка Яна Максимова: «Не вернусь в Беларусь. Сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни»

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась от возвращения в родную страну.

«Я буду жить в Германии, надеюсь, мне здесь понравится. Мы остаемся здесь. Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни.

Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим.

Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм», – написала Максимова.

Максимова – серебряный призер чемпионата Европы-2013 в помещении. На Играх-2008 она заняла последнее место, в Лондоне-2012 – 16-е, в Токио-2020 спортсменка не отобралась.

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