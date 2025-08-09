Станкович о «Спартаке»: «Были определенные ошибки. Надеюсь, матч с «Локомотивом» положит этому конец»

Деян Станкович поделился мыслями перед игрой с «Локомотивом».

– Были определенные ошибки, в том числе и с нашей стороны. В футболе такое случается. Я надеюсь, что этот матч положит этому конец и все будет хорошо.

– Команду нужно заводить или успокаивать?

– Дерби – это всегда особенный матч. Мы спокойно готовились к игре, потому что ребята прекрасно понимают значимость этого матча.

– «Спартак» будет какой схемой играть в этом матче?

– Вы увидите это в матче. Но сами цифры не имеют большого значения. Значение имеет уверенность в своих силах, – сказал тренер «Спартака ».