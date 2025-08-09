«Страсбур» купил 19-летнего защитника «Нордшелланда» Хойсберга за 15 млн евро и бонусы
«Страсбур» подписал 19-летнего датского защитника.
Французский клуб объявил о трансфере Лукаса Хойсберга из «Нордшелланда». Стороны заключили контракт сроком на 5 лет.
По информации Foot Mercato, сумма сделки составила 15 миллионов евро. Датчанам также полагаются бонусы и определенный процент от суммы при перепродаже игрока.
Статистику Хойсберга можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Страсбура»
