Линекер о документалке ДиКаприо про глобальное потепление: «Если сделать что-то с проблемой ископаемого топлива, найдется много ученых, которые спасут Землю»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался об экологических проблемах после просмотра документального фильма «Лед в огне».

«Я запоздал, но озвученная Леонардо ДиКаприо документалка «Лед в огне» обязательна к просмотру.

От этого можно ужаснуться, но если планета начнет действовать сейчас, сделает что-то с проблемой ископаемого топлива, то найдется много супер-умных ученых, которые смогут спасти Землю. Созданный человеком беспорядок, который исправят люди», – написал Линекер в твиттере.

«Лед в огне» – продюсерский проект актера Леонардо ДиКаприо, посвященный проблемам глобального потепления. Актер выступил рассказчиком в фильме.