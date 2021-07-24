Тренер «Бенфики»: «Могли выиграть и 5:0. «Спартак» играл в гандбол в некоторых моментах»

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА судьи Жорже Жезуш видеоповторы Срджан Йованович Футбол

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался после победы над «Спартаком» (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Сегодня мы сыграли на хорошем уровне, игра была полностью под нашим контролем. Мы могли выиграть и 5:0.

«Спартак» в некоторых моментах играл в гандбол – в их ворота могли назначить несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче был ВАР», – заявил Жезуш.

На матче работали сербские судьи во главе с Срджаном Йовановичем. В этом раунде турнира на играх нет системы ВАР.

«Гол в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать. Игрок «Бенфики» был вне игры и помешал Джикии». Экс-судья Федотов о матче ЛЧ

Мяч попадал в руку Жиго и Айртону в штрафной «Спартака». Судья не назначил пенальти, ВАР в этом раунде ЛЧ нет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья