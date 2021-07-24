Тренер «Бенфики»: «Могли выиграть и 5:0. «Спартак» играл в гандбол в некоторых моментах»

Главный тренер «Бенфики» высказался после победы над «Спартаком» (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда чемпионов.

«Сегодня мы сыграли на хорошем уровне, игра была полностью под нашим контролем. Мы могли выиграть и 5:0.

«Спартак» в некоторых моментах играл в гандбол – в их ворота могли назначить несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче был ВАР», – заявил Жезуш.

На матче работали сербские судьи во главе с . В этом раунде турнира на играх нет системы ВАР.

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