Алеррандро получил травму в конце 1-го тайма игры с «Рубином». Форварда ЦСКА заменил Мусаев

Алеррандро получил травму в матче с «Рубином» в 4-м туре Мир РПЛ.

Нападающий ЦСКА получил повреждение в концовке первого тайма – бразилец упал на газон. 25-летний футболист был заменен из-за этой травмы – вместо него на поле вышел Тамерлан Мусаев . Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры ЦСКА – «Рубин » (5:1, второй тайм).