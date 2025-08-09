Алеррандро получил травму в конце 1-го тайма игры с «Рубином». Форварда ЦСКА заменил Мусаев
Алеррандро получил травму в матче с «Рубином» в 4-м туре Мир РПЛ.
Нападающий ЦСКА получил повреждение в концовке первого тайма – бразилец упал на газон.
25-летний футболист был заменен из-за этой травмы – вместо него на поле вышел Тамерлан Мусаев.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры ЦСКА – «Рубин» (5:1, второй тайм).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
