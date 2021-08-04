Олимпиада. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. США играют с Австралией, Словения встретится с Францией

В четверг, 5 августа, на летних Играх в Токио проходят полуфинальные матчи олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин.

Сборная США встретится с командой Австралии. Словения сразится с Францией.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Баскетбол

Мужчины

Плей-офф

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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