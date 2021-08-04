Олимпиада. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. США играют с Австралией, Словения встретится с Францией

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В четверг, 5 августа, на летних Играх в Токио проходят полуфинальные матчи олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин.

Сборная США встретится с командой Австралии. Словения сразится с Францией.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Баскетбол

Мужчины

Плей-офф

1/2 финала

США – Австралия 95:77 (4 четверть)
Дата проведения
5 августа, 07.15, «Saitama Super Arena»
Онлайн матча
США
Дюрэнт (23 + 9 подборов), Букер (20), Холидэй (11 + 8 подборов + 8 передач), Лиллард (5), Адебайо (3 + 8 подборов) – старт; Миддлтон (11), Лавин (9), Тейтум (9), Грин (2).
Австралия
Миллс (15 + 8 передач), Лэндейл (11), Инглс (9), Кэй (7), Деллаведова (0) – старт; Экзам (12), Гулдинг (8), Тайбулл (6), Соби (5).

Франция – Словения
Дата проведения
5 августа, 14.00, «Saitama Super Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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