Олимпиада. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. США играют с Австралией, Словения встретится с Францией

В четверг, 5 августа, на летних Играх в Токио проходят полуфинальные матчи олимпийского баскетбольного турнира среди мужчин.
Сборная США встретится с командой Австралии. Словения сразится с Францией.
Олимпиада-2020
Токио, Япония
Баскетбол
Мужчины
Плей-офф
1/2 финала
- Дата проведения
- 5 августа, 07.15, «Saitama Super Arena»
- США
- Дюрэнт (23 + 9 подборов), Букер (20), Холидэй (11 + 8 подборов + 8 передач), Лиллард (5), Адебайо (3 + 8 подборов) – старт; Миддлтон (11), Лавин (9), Тейтум (9), Грин (2).
- Дата проведения
- 5 августа, 14.00, «Saitama Super Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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