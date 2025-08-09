Челестини о 5:1 с «Рубином»: «Первый тайм получился замечательным. Ребята поняли, что мы от них хотим. Самое главное, что они получали удовольствие от игры»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги игры с «Рубином».

Московский клуб выиграл матч 4-го тура Мир РПЛ со счетом 5:1.

– Первый тайм получился очень хорошим, даже замечательным. Ребята поняли, что мы от них хотим. Самое главное, что они получали удовольствие от игры.

– Что скажете об игре Данила Кругового и Кирилла Глебова?

– Мне очень нравится, как они работают. Получаю удовольствие от их футбола.

– Есть один негативный момент: Алеррандро получил травму.

– Мне кажется, у него просто мышечное повреждение. Надеюсь, пропустит не больше двух‑трех недель. Но для нас каждая потеря неприятна, – сказал Челестини .