Челестини о 5:1 с «Рубином»: «Первый тайм получился замечательным. Ребята поняли, что мы от них хотим. Самое главное, что они получали удовольствие от игры»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги игры с «Рубином».
Московский клуб выиграл матч 4-го тура Мир РПЛ со счетом 5:1.
– Первый тайм получился очень хорошим, даже замечательным. Ребята поняли, что мы от них хотим. Самое главное, что они получали удовольствие от игры.
– Что скажете об игре Данила Кругового и Кирилла Глебова?
– Мне очень нравится, как они работают. Получаю удовольствие от их футбола.
– Есть один негативный момент: Алеррандро получил травму.
– Мне кажется, у него просто мышечное повреждение. Надеюсь, пропустит не больше двух‑трех недель. Но для нас каждая потеря неприятна, – сказал Челестини.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
