Роспотребнадзор против РПЛ и «Калининграда», золото России в борьбе, бронза Нагорного и снятие Шубенкова, метания Кейна, Тикнизян в «Локо», Макаров в «Динамо» и другие новости

1. Очередной день Игр-2020 получился для России противоречивым. Мы взяли золото в борьбе благодаря победе Мусы Евлоева над Артуром Алексаняном в финале до 97 кг. Армянский борец болезненно отреагировал на поражение и отказался надевать серебряную медаль.

Вторая и последняя наша награда – бронза на перекладине Никиты Нагорного, который соревновался, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Порадовали наши волейболисты и женская сборная по водному поло, вышедшие в полуфинал своих соревнований. За золото сразятся боксеры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев.

Настоящим шоком стала новость о снятии Сергея Шубенкова с забега на 110 м с барьерами. Дело в травме – во время разминки он испытал резкую боль в ахилле левой ноги. Это какое-то олимпийское проклятие.

С утра в полуфинал вышла и женская сборная по гандболу, оказавшаяся сильнее команды Черногории.

2. Роспотребнадзор возбудил дело в отношении стадиона «Калининград» из-за зрителей на Суперкубке России. Позже стало известно, что и в отношении РПЛ открыли дело.

3. АПЛ в следующем сезоне ждут реформы. Изменят правило определения офсайда, теперь не будет отмененных голов из-за ногтя или носа во вне игры. Также судьи при назначении пенальти будут учитывать степень контакта и намерения игрока атаки. Традиция вставать на колено никуда не денется, клубы продолжат бороться с расизмом таким способом.

4. Сага Харри Кейна набирает обороты. Сначала в Англии написали, что форвард не вернется в «Тоттенхэм», пока ему не гарантируют трансфер в «Ман Сити». Он снова пропустил тренировку «шпор», но клуб якобы все равно не отпустит его дешевле 150 млн фунтов. Позже стало известно, что форвард все же вернется к тренировкам, однако при этом планирует подать запрос на трансфер.

5. «Локомотив» за 2,5 млн евро купит у ЦСКА Тикнизяна, уже сегодня он подпишет контракт. Макаров близок к переходу в «Динамо», бело-голубые заплатят за хавбека «Рубина» 9 млн евро. Орье предложили «Спартаку», но клуб не устраивает его зарплата в 3,5 млн евро в год

6. Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена судьей финала женского футбольного турнира Олимпиады.

7. Женский фан-сектор «Уфы» попросил Путина помочь с финансированием: «Помогите сохранить наш любимый клуб».

8. РФС попросил Премьер-лигу перенести матчи 6-го тура в интересах сборной России.

9. Прошли первые матчи 3-го раунда квалификации ЛЧ. «Монако» победил «Спарту» (у Головина ассист), «Шахтер» одолел «Генк».

10. «Ростов» рассматривает Божовича и экс-тренера сборной Исландии Хадльгримссона на замену Карпину, с которым накануне очень тепло попрощались футболисты команды.

11. «Адмирал» не выполнил условия возвращения в КХЛ, не выплатив долги за 2017 год.

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