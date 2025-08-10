Товарищеские матчи. «Ман Сити» победил «Палермо», «МЮ» обыграл «Фиорентину» по пенальти, «Милан» сыграл вничью с «Лидсом», «Арсенал» разгромил «Атлетик»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фиорентину» по пенальти в товарищеском матче.
«Милан» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1) в Дублине, «Арсенал» провел домашний матч с «Атлетиком» (3:0), «Манчестер Сити» встречается в гостях с «Палермо».
Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
Байындыр, Хевен, Магуайр, Йоро, Доргу, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Матеус Кунья, Маунт, Мбемо
Запасные: Хитон, Ми, Фредриксон, Коллиер, Хейлунд, Хевен, Каземиро, Леон, Магуайр, Маунт, Мбемо, Оби-Мартин
Фиорентина:
Де Хеа, Раньери, Понграчич, Комуццо, Гозенс, Додо, Гудмундссон, Фаджоли, Зом, Кин, Джеко
Запасные: Комуццо, Зом, Монтенегро, Мандрагора, Трапани, Джеко, Леонарделли, Де Хеа, Ледзерини, Раньери, Гозенс, Додо, Гудмундссон, Бельтран, Браски, Понграчич, Фаджоли, Кошпо, Бьянко
Кельн, Германия
«Кельн» Германия – «Аталанта» Италия – 4:0 (2:0, 2:0)
Голы: 1:0 – Тильман (26), 2:0 – Каминский (32), 3:0 – Тильман (58), 4:0 – Вальдшмидт (66, пенальти).
«Аталанта» (стартовый состав): Карнезекки, Джимшити, Хин, Скальвини, Белланова, Эдерсон, Де Рон, Дзаппакоста, Де Кетеларе, Пашалич, Мальдини.
Лидс
Лукас Перри, Гудмундссон, Стрейк, Родон, Шмидт, Штах, Ампаду, Танака, Джеймс, Ньонто, Пиру
Запасные: Груев, Нмеча, Рамазани, Кэрнс, Бийол, Ааронсон, Лонгстафф, Дарлоу, Байрэм, Reece Chadwick, Грэй, Харрисон
Милан:
Терраччано, Павлович, Габбия, Маньи, Эступиньян, Яшари, Emanuele Sala, Муса, Окафор, Хименес, Чуквуэзе
Запасные: Торрьяни, Меньян, Бартезаги, Томори, Эхува, Салемакерс, Питтарелла, Тиав, Риччи, Модрич, Терраччано, Коубиш, Дуцу, Сиа
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Алькарас, Барри
Запасные: Оньянго, Миколенко, Гуйе, Азну, Хит, Брэнтуэйт, Дьюзбери-Холл, Трэверс, Тайрер, Алькарас, Барри
Рома:
Свилар, Эрмосо, Манчини, Гиларди, Коне, Соуле, Анхелиньо, Франса, Эль-Энауи, Кристанте, Довбик
Запасные: Железный, Салах-Эддин, Довбик, Васкес, Анхелиньо, Франса, Бальданци, Эль-Энауи, Кумбула, Романо, Эрмосо, Соуле
Ньюкасл
Поуп, Ливраменто, Ботман, Ласселс, Триппьер, Эшби, Барнс, Жоэлинтон, Тонали, Эланга, Гордон
Запасные: Шахар, Alfie Harrison, Куол, А. Мерфи, Нив, Сануси, Радди, Гиллеспи, Dylan Harry Charlton
Атлетико:
Облак, Ганцко, Руджери, Ле Норман, Льоренте, Кардозо, Галлахер, Альмада, Алекс Баэна, Симеоне, Альварес
Запасные: Галан, Лангле, Коке, Серлот, Муссо, Хисмера, Гризманн, Молина, Пубиль, Монсеррате, Сейду, Мартин
Лондон, Англия
«Арсенал» Англия – «Атлетик» Испания – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Дьокереш (34), 2:0 – Сака (36), 3:0 – Хавертц (82)
Марсель, Франция
«Марсель» Франция – «Астон Вилла» Англия – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Гринвуд (5), 1:1 – Макгинн (8), 2:1 – Обамеянг (76), 3:1 – Обамеянг (79)
Кастель-ди-Сангро, Италия
«Наполи» Италия – «Жирона» Испания – 3:2 (3:2)
Голы: 1:0 – Ди Лоренцо (4), 2:0 – Де Брюйне (15), 3:0 – Де Брюйне (23), 3:1 – Стуани (33), 3:2 – Стуани (42)
Холанд Divine Tayon Mahogany Mukasa
Палермо
Гомис, Чеккарони, Бани, Диаките, Брунори, Сегре, Ауджелло, Раноккия, Гомес, Джаси, Похьянпало
Запасные: Ettore Karol Nicolosi, Блен, Палумбо, Барди, Педа, Ле Дуарон, Пьероцци, Корона, Francesco Di Bartolo Zuccarello, Francesco Cutrona, Pietro Avena, Vasic
Манчестер Сити:
Траффорд, Аит-Нури, Хусанов, Стоунз, Льюис, О`Райли, Нико Гонсалес, Шерки, Мармуш, Бобб, Холанд
Запасные: Матеуш Нунеш, Рейндерс, Доку, Аканджи, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Эдерсон, Гюндоган, Divine Tayon Mahogany Mukasa, Савио, Аке
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.