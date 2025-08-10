  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Товарищеские матчи. «Ман Сити» победил «Палермо», «МЮ» обыграл «Фиорентину» по пенальти, «Милан» сыграл вничью с «Лидсом», «Арсенал» разгромил «Атлетик»
71

Товарищеские матчи. «Ман Сити» победил «Палермо», «МЮ» обыграл «Фиорентину» по пенальти, «Милан» сыграл вничью с «Лидсом», «Арсенал» разгромил «Атлетик»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фиорентину» по пенальти в товарищеском матче.

«Милан» сыграл вничью с «Лидсом» (1:1) в Дублине, «Арсенал» провел домашний матч с «Атлетиком» (3:0), «Манчестер Сити» встречается в гостях с «Палермо».

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
9 августа 11:45, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 5 - 4
Фиорентина
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 4
Перерыв
Майну
Паризи
Диалло
Ндур
Диогу Далот
Сабири
Матеус Кунья
Фаццини
Бруну Фернандеш
Кин
Пен
87’
Де Хеа   Мартинелли
Маунт   Угарте
84’
83’
Фаджоли   Сабири
83’
Гозенс   Паризи
83’
Додо   Фортини
79’
Гудмундссон   Фаццини
79’
Понграчич   Мари
Мбемо   Диогу Далот
74’
Магуайр   Шоу
73’
Хевен   де Лигт
73’
Каземиро   Майну
73’
63’
Раньери   Вити
63’
Зом   Ндур
63’
Джеко   Ричардсон
60’
Додо
2тайм
Перерыв
35’
Комуццо   Куадио
  Гозенс
25’
8’
  Зом
Манчестер Юнайтед
Байындыр, Хевен, Магуайр, Йоро, Доргу, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Матеус Кунья, Маунт, Мбемо
Запасные: Хитон, Ми, Фредриксон, Коллиер, Хейлунд, Хевен, Каземиро, Леон, Магуайр, Маунт, Мбемо, Оби-Мартин
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Раньери, Понграчич, Комуццо, Гозенс, Додо, Гудмундссон, Фаджоли, Зом, Кин, Джеко
Запасные: Комуццо, Зом, Монтенегро, Мандрагора, Трапани, Джеко, Леонарделли, Де Хеа, Ледзерини, Раньери, Гозенс, Додо, Гудмундссон, Бельтран, Браски, Понграчич, Фаджоли, Кошпо, Бьянко
Подробнее

Кельн, Германия

«Кельн» Германия – «Аталанта» Италия – 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – Тильман (26), 2:0 – Каминский (32), 3:0 – Тильман (58), 4:0 – Вальдшмидт (66, пенальти).

«Аталанта» (стартовый состав): Карнезекки, Джимшити, Хин, Скальвини, Белланова, Эдерсон, Де Рон, Дзаппакоста, Де Кетеларе, Пашалич, Мальдини.

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
9 августа 14:00, Авива-Стэдиум
Лидс
Завершен
1 - 1
Милан
Матч окончен
Штах   Грэй
89’
83’
Маньи   Терраччано
83’
Emanuele Sala   Риччи
83’
Павлович   Тиав
83’
Чуквуэзе   Салемакерс
Ньонто   Рамазани
75’
Гудмундссон   Харрисон
75’
Стрейк   Бийол
75’
68’
Терраччано   Торрьяни
  Штах
67’
Танака   Лонгстафф
67’
Ампаду   Груев
67’
Шмидт   Байрэм
67’
Пиру   Нмеча
67’
Джеймс   Ааронсон
66’
61’
Хименес   Сиа
61’
Яшари   Эхува
Штах
59’
Лукас Перри   Дарлоу
46’
46’
Муса   Коубиш
2тайм
Перерыв
31’
  Хименес
Лидс
Лукас Перри, Гудмундссон, Стрейк, Родон, Шмидт, Штах, Ампаду, Танака, Джеймс, Ньонто, Пиру
Запасные: Груев, Нмеча, Рамазани, Кэрнс, Бийол, Ааронсон, Лонгстафф, Дарлоу, Байрэм, Reece Chadwick, Грэй, Харрисон
1тайм
Милан:
Терраччано, Павлович, Габбия, Маньи, Эступиньян, Яшари, Emanuele Sala, Муса, Окафор, Хименес, Чуквуэзе
Запасные: Торрьяни, Меньян, Бартезаги, Томори, Эхува, Салемакерс, Питтарелла, Тиав, Риччи, Модрич, Терраччано, Коубиш, Дуцу, Сиа
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
9 августа 14:00, Hill Dickinson Stadium
Эвертон
Завершен
0 - 1
Рома
Матч окончен
90’
Эль-Энауи   Пизилли
89’
Анхелиньо   Эль-Шаарави
85’
Соуле   Керубини
85’
Эрмосо   Челик
80’
Франса   Ренсх
80’
Довбик   Фергюсон
Азну   Коулмэн
80’
Алькарас   Шермити
80’
Брэнтуэйт   Кин
79’
70’
  Соуле
Гуйе   Ироэгбунам
62’
Дьюзбери-Холл   Макнил
61’
Барри   Бету
61’
2тайм
Перерыв
Миколенко   Азну
11’
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Алькарас, Барри
Запасные: Оньянго, Миколенко, Гуйе, Азну, Хит, Брэнтуэйт, Дьюзбери-Холл, Трэверс, Тайрер, Алькарас, Барри
1тайм
Рома:
Свилар, Эрмосо, Манчини, Гиларди, Коне, Соуле, Анхелиньо, Франса, Эль-Энауи, Кристанте, Довбик
Запасные: Железный, Салах-Эддин, Довбик, Васкес, Анхелиньо, Франса, Бальданци, Эль-Энауи, Кумбула, Романо, Эрмосо, Соуле
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
9 августа 15:00, Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл
Завершен
0 - 2
Атлетико
Матч окончен
Триппьер   Шахар
87’
Гордон   Нив
84’
78’
Сейду
63’
  Гризманн
61’
Симеоне   Молина
61’
Ле Норман   Сейду
61’
Льоренте   Пубиль
61’
Альмада   Серлот
61’
Альварес   Мартин
61’
Ганцко   Лангле
61’
Алекс Баэна   Монсеррате
61’
Кардозо   Гризманн
Эшби   Alfie Harrison
61’
61’
Руджери   Галан
61’
Галлахер   Коке
61’
Облак   Муссо
50’
  Альварес
Ботман   А. Мерфи
46’
2тайм
Перерыв
33’
Ганцко
Ньюкасл
Поуп, Ливраменто, Ботман, Ласселс, Триппьер, Эшби, Барнс, Жоэлинтон, Тонали, Эланга, Гордон
Запасные: Шахар, Alfie Harrison, Куол, А. Мерфи, Нив, Сануси, Радди, Гиллеспи, Dylan Harry Charlton
1тайм
Атлетико:
Облак, Ганцко, Руджери, Ле Норман, Льоренте, Кардозо, Галлахер, Альмада, Алекс Баэна, Симеоне, Альварес
Запасные: Галан, Лангле, Коке, Серлот, Муссо, Хисмера, Гризманн, Молина, Пубиль, Монсеррате, Сейду, Мартин
Подробнее

Лондон, Англия

«Арсенал» Англия – «Атлетик» Испания – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дьокереш (34), 2:0 – Сака (36), 3:0 – Хавертц (82)

Марсель, Франция

«Марсель» Франция – «Астон Вилла» Англия – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Гринвуд (5), 1:1 – Макгинн (8), 2:1 – Обамеянг (76), 3:1 – Обамеянг (79)

Кастель-ди-Сангро, Италия

«Наполи» Италия – «Жирона» Испания – 3:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Ди Лоренцо (4), 2:0 – Де Брюйне (15), 3:0 – Де Брюйне (23), 3:1 – Стуани (33), 3:2 – Стуани (42)

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
9 августа 19:00, Ренцо Барбера
Палермо
Завершен
0 - 3
Манчестер Сити
Матч окончен
82’
  Рейндерс
Чеккарони   Pietro Avena
80’
Джаси
68’
Брунори   Корона
64’
60’
Холанд   Divine Tayon Mahogany Mukasa
Гомес   Блен
60’
Ауджелло   Пьероцци
60’
Раноккия   Палумбо
60’
Похьянпало   Vasic
60’
Сегре   Ле Дуарон
60’
59’
  Рейндерс
46’
Стоунз   Аканджи
Бани   Педа
46’
46’
Льюис   Матеуш Нунеш
46’
Траффорд   Эдерсон
46’
Мармуш   Доку
46’
Бобб   Савио
46’
Шерки   Бернарду Силва
46’
Хусанов   Рубен Диаш
46’
Нико Гонсалес   Гюндоган
46’
О`Райли   Рейндерс
46’
Аит-Нури   Аке
2тайм
Перерыв
Ауджелло
30’
25’
  Холанд
Палермо
Гомис, Чеккарони, Бани, Диаките, Брунори, Сегре, Ауджелло, Раноккия, Гомес, Джаси, Похьянпало
Запасные: Ettore Karol Nicolosi, Блен, Палумбо, Барди, Педа, Ле Дуарон, Пьероцци, Корона, Francesco Di Bartolo Zuccarello, Francesco Cutrona, Pietro Avena, Vasic
1тайм
Манчестер Сити:
Траффорд, Аит-Нури, Хусанов, Стоунз, Льюис, О`Райли, Нико Гонсалес, Шерки, Мармуш, Бобб, Холанд
Запасные: Матеуш Нунеш, Рейндерс, Доку, Аканджи, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Эдерсон, Гюндоган, Divine Tayon Mahogany Mukasa, Савио, Аке
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27525 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoФиорентина
logoМанчестер Юнайтед
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
товарищеские матчи (клубы)
logoЛидс
logoМилан
logoКельн
logoАталанта
logoбундеслига Германия
logoАрсенал
logoНаполи
logoЖирона
logoНьюкасл
logoлига 1 Франция
logoПалермо
logoМанчестер Сити
logoРома
logoЭвертон
logoАтлетико
logoАстон Вилла
logoЛа Лига
logoАтлетик
logoМарсель
logoД2 Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
65 минут назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
910 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
2112 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1745 минут назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
46 минут назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
4454 минуты назад
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
3 минуты назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
8 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
324 минуты назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1133 минуты назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
347 минут назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
7сегодня, 09:46
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32
Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
7сегодня, 09:13
«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера
4сегодня, 09:01