У «Тоттенхэма» 0,05 xG в игре с «Челси» – самый низкий показатель в АПЛ за время сбора статистики Opta

«Тоттенхэм» провел один из своих самых слабых матчей в АПЛ.

У «Тоттенхэма » в матче АПЛ с «Челси » зафиксирован самый низкий показатель ожидаемых голов за все время сбора статистики Opta Sports.

Команда Томаса Франка в домашней игре 10-го тура нанесла три удара, и всего один из них пришелся в створ. «Шпоры» набрали всего 0,05 xG – это их худший результат в АПЛ как минимум с сезона-2012/13, когда Opta начала собирать подобную статистику.

Для сравнения: у «Челси» xG составил 2,92, хотя «синие» забили всего один мяч.