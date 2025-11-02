Тренер «Сосьедада» о замене Захаряна в игре с «Атлетиком»: «Это предосторожность. Не хотели рисковать его здоровьем»
Тренер «Сосьедада» о замене Арсена Захаряна: «Не хотели рисковать его здоровьем».
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 41-й минуте и покинул его на 82-й из-за повреждения в матче с «Атлетиком» в 11-м туре Ла Лиги (3:2).
Тренер «Сосьедада» Серхио Франсиско объяснил замену
«Резервная команда показывает потрясающий уровень. Да, им пока не всегда удается уверенно доводить матчи до победы, но там много ребят, способных усилить основную команду – все они хорошо подготовлены.
Что касается Захаряна – мы заменили его из предосторожности. Учитывая весь путь, который он проделал, и то, что сейчас он наконец-то в хорошей форме, не было смысла рисковать его здоровьем», – сказал Серхио Франсиско.
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1913 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости