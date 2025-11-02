Тренер «Сосьедада» о замене Захаряна в игре с «Атлетиком»: «Это предосторожность. Не хотели рисковать его здоровьем»

Тренер «Сосьедада» о замене Арсена Захаряна: «Не хотели рисковать его здоровьем».

Полузащитник «Реал Сосьедад » Арсен Захарян вышел на поле на 41-й минуте и покинул его на 82-й из-за повреждения в матче с «Атлетиком » в 11-м туре Ла Лиги (3:2).

Тренер «Сосьедада» Серхио Франсиско объяснил замену

«Резервная команда показывает потрясающий уровень. Да, им пока не всегда удается уверенно доводить матчи до победы, но там много ребят, способных усилить основную команду – все они хорошо подготовлены.

Что касается Захаряна – мы заменили его из предосторожности. Учитывая весь путь, который он проделал, и то, что сейчас он наконец-то в хорошей форме, не было смысла рисковать его здоровьем», – сказал Серхио Франсиско.