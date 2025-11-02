Аршавин после 2:0 с «Локо»: «Зенит» дает себе вольности против команд, которые уступают ему в классе или не так возбуждают игроков. Эта игра и матч в Краснодаре похожи по самоотдаче»
Андрей Аршавин: «Зенит» дает себе вольности против команд, уступающих в классе.
Андрей Аршавин считает, что против топ-соперников «Зенит» играет с другим настроем.
Команда Сергея Семака обыграла «Локомотив» в 14-м туре Мир РПЛ.
«Эта игра и матч в Краснодаре похожи по самоотдаче, по настроению, по желанию ребят. «Зенит» не только по классу был выше, но и по всем остальным компонентам.
Когда «Зенит» играет с командами, которые уступают ему в классе или не так возбуждают игроков, он себе дает вольности. Иногда нижние команды просто это используют», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
