Аршавин после 2:0 с «Локо»: «Зенит» дает себе вольности против команд, которые уступают ему в классе или не так возбуждают игроков. Эта игра и матч в Краснодаре похожи по самоотдаче»

Андрей Аршавин: «Зенит» дает себе вольности против команд, уступающих в классе.

Андрей Аршавин считает, что против топ-соперников «Зенит» играет с другим настроем.

Команда Сергея Семака обыграла «Локомотив » в 14-м туре Мир РПЛ .

«Эта игра и матч в Краснодаре похожи по самоотдаче, по настроению, по желанию ребят. «Зенит» не только по классу был выше, но и по всем остальным компонентам.

Когда «Зенит» играет с командами, которые уступают ему в классе или не так возбуждают игроков, он себе дает вольности. Иногда нижние команды просто это используют», – сказал бывший полузащитник «Зенита ».