«Ювентус» выиграл первый матч при Спаллетти – в гостях у «Кремонезе». У туринцев две победы в двух играх после увольнения Тудора
«Ювентус» выиграл оба матча после увольнения Игора Тудора.
«Ювентус» одержал победу в первом матче под руководством Лучано Спаллетти.
Туринцы одолели «Кремонезе» в гостях в 10-м туре Серии А – 2:1.
«Бьянконери» победили в обоих матчах после увольнения Игора Тудора. В восьми последних играх при хорватском специалисте у «Ювентуса» было три поражения и пять ничьих.
4 ноября команда сыграет со «Спортингом» в Лиге чемпионов.
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1907 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
