«Ювентус» выиграл первый матч при Спаллетти – в гостях у «Кремонезе». У туринцев две победы в двух играх после увольнения Тудора

«Ювентус» выиграл оба матча после увольнения Игора Тудора.

«Ювентус » одержал победу в первом матче под руководством Лучано Спаллетти .

Туринцы одолели «Кремонезе » в гостях в 10-м туре Серии А – 2:1.

«Бьянконери» победили в обоих матчах после увольнения Игора Тудора . В восьми последних играх при хорватском специалисте у «Ювентуса» было три поражения и пять ничьих.

4 ноября команда сыграет со «Спортингом» в Лиге чемпионов.