Российский бегун Сергей Шубенков снялся с квалификационных забегов на 110 м с барьерами на Олимпиаде-2020 в Токио.

Таким образом, Шубенков выбыл с турнира и не поборется за медали.

Россиянин получил нейтральный статус для выступления на Играх буквально за месяц до начала .

Стало известно, что Шубенков получил повреждение перед Олимпиадой-2020, но надеялся, что сможет выступить.

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