РФС о 10-минутной проверке ВАР гола «Ростова» «Акрону»: «Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение. Оценка с правильным кадром была сложнее и требовала времени»

РФС объяснил долгую проверку ВАР в матче «Ростова» и «Акрона».

В РФС дали комментарий о ситуации с затяжкой работы ВАР на матче «Ростов » – «Акрон » (0:1).

Нападающий хозяев Егор Голенков отправил мяч в сетку на 82-й минуте. Судейская бригада во главе с Яном Бобровским начала проверять эпизод на предмет офсайда.

Арбитры изучали повтор около 10 минут , после чего приняли решение не засчитывать гол из-за положения вне игры.

«Судьи ВАР изучали все доступные ракурсы эпизода из трансляции. Ни один из доступных ракурсов не позволял принять быстрое решение.

При этом на скриншоте в публикации Михаила Моссаковского показан не момент удара, а момент, в котором мяч уже начал движение. Оценка ситуации с правильным стоп‑кадром была сложнее и требовала больше времени», – сообщили в службе коммуникаций РФС .

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»