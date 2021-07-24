«Тоттенхэм» хочет 150 млн фунтов за Кейна. В клуб из Англии его продавать не собираются

«Тоттенхэм» не хочет продавать нападающего в «Манчестер Сити».

Лондонский клуб может рассмотреть предложение по Кейну от клубов не из Англии и требует за форварда 150 миллионов фунтов.

готов предложить за англичанина около 130 млн фунтов, но, если «Тоттенхэм» не изменит позицию по поводу отказа от продажи футболиста в английский клуб, это не имеет значения, пишет The Athletic.

Ранее стало известно, что форварда оштрафуют за пропуск тренировки. Также появилась информация о том, что Кейн не намерен возвращаться в расположение «Тоттенхэма», пока ему не гарантируют трансфер в «Ман Сити».

Со статистикой 28-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Кейн пошел на обострение: не явился на тренировку «Тоттенхэма» после отпуска, его ждут в «Сити»