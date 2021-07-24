Роспотребнадзор возбудил дело в отношении стадиона «Калининград» из-за Суперкубка. Арену могут закрыть на 3 месяца

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области осталось недовольно проведением матча за между и «Локомотивом» (3:0).

В отношении стадиона (одноименного учреждения, которое управляет ареной) возбудили административное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу.

Дело возбуждено по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Для юрлиц по ней предусмотрен штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что игру посетили 16 388 человек, а спустя три дня число посетителей спортивных мероприятий ограничили 500 болельщиками. На стадионе «Калининград» играет выступающая в Олимп-ФНЛ «Балтика».

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