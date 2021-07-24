Головин сделал голевую передачу в матче квалификации ЛЧ со «Спартой»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативным действием в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартой» (1:0, перерыв).
На 37-й минуте россиянин точно подал с углового в штрафную, после чего Орельен Тчуамени забил головой.
Это первый официальный матч монегасков в новом сезоне.
Головин топово ворвался в ЛЧ 😎— Матч ТВ (@MatchTV) August 3, 2021
Саша сделал отличную подачу с углового, которую замкнул Тчуамени. И монегаски всё еще ведут в игре со «Спартой» – 0:1 👊 pic.twitter.com/DCUaFetsXF