Головин сделал голевую передачу в матче квалификации ЛЧ со «Спартой»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативным действием в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со «Спартой» (1:0, перерыв).

На 37-й минуте россиянин точно подал с углового в штрафную, после чего Орельен Тчуамени забил головой.

Это первый официальный матч монегасков в новом сезоне.

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