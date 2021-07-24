Головин сделал голевую передачу в матче квалификации ЛЧ со «Спартой»

Полузащитник отметился результативным действием в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со (1:0, перерыв).

На 37-й минуте россиянин точно подал с углового в штрафную, после чего забил головой.

Это первый официальный матч монегасков в новом сезоне.