Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Цзоу Цзинюань взял золото на брусьях, Белявский – 5-й, Нагорный поборется за медаль на перекладине

Сегодня на Олимпиаде в Токио разыгрывают медали в отдельных видах многоборья по спортивной гимнастике у мужчин. Золото на брусьях выиграл китаец Цзоу Цзинъюань, Давид Белявский – 5-й.

Никита Нагорный выступит на перекладине.

Токио, Япония

Спортивная гимнастика

Мужчины

Финалы

Брусья

1. Цзоу Цзинюань (Китай) – 16,233

2. Лукас Даузер (Германия) – 15,700

3. Ферхат Аричан (Турция) – 15,633...

5. Давид Белявский (Россия) – 15,200

Российский участник: Давид Белявский.

Перекладина

Начало – 12.39

Российский участник: Никита Нагорный.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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