Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Цзоу Цзинюань взял золото на брусьях, Белявский – 5-й, Нагорный поборется за медаль на перекладине

Сегодня на Олимпиаде в Токио разыгрывают медали в отдельных видах многоборья по спортивной гимнастике у мужчин. Золото на брусьях выиграл китаец Цзоу Цзинъюань, Давид Белявский – 5-й.
Никита Нагорный выступит на перекладине.
Токио, Япония
Спортивная гимнастика
Мужчины
Финалы
Брусья
1. Цзоу Цзинюань (Китай) – 16,233
2. Лукас Даузер (Германия) – 15,700
3. Ферхат Аричан (Турция) – 15,633...
5. Давид Белявский (Россия) – 15,200
Российский участник: Давид Белявский.
Перекладина
Начало – 12.39
Российский участник: Никита Нагорный.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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