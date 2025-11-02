Мбаппе вышел на 3-е место по голам среди французов в топ-5 лиг, опередив Анри – 235 мячей. Выше только Лякомб (255) и Бензема (281)
Килиан Мбаппе вошел в тройку лучших французских бомбардиров в топ-5 лиг.
Килиан Мбаппе обошел Тьерри Анри по голам в топ-5 европейских лиг.
Нападающий «Реала» сделал дубль в игре с «Валенсией» в 11-м туре Ла Лиги (3:0, второй тайм).
Теперь на счету Мбаппе 235 голов в чемпионатах, он вышел на третье место среди французов, выступавших в пяти главных лигах Европы (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция). У Тьерри Анри 233 мяча.
На данный момент Мбаппе опережают Бернар Лякомб (255) и Карим Бензема (281).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Stats Foot
