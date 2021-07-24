В отношении РПЛ возбудили дело из-за Суперкубка по обращению Роспотребнадзора

По итогам проведения матча между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0) возбудили еще одно административное дело.

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области обратилось в местный суд с делом в отношении как стадиона «Калининград», так и .

«По Суперкубку к нам поступило два дела. Одно по государственному автономному учреждению «Стадион «Калининград», второе – по ассоциации футбольных клубов «Российская премьер-лига».

Оба – по части 2 статьи 6.3 административного кодекса (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – примечание Sports.ru)», – рассказали в Московском районном суде Калининграда.

Напомним, что игру посетили 16 388 человек, а спустя три дня число посетителей спортивных мероприятий ограничили 500 болельщиками. На стадионе «Калининград» играет выступающая в Олимп-ФНЛ .

«Зенит» раздавил «Локо»: доминировал и на поле, и на улицах Калининграда