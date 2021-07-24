Дмитрий Булыкин: «На Дальнем Востоке смотрят больше не на Москву, а на Корею и Японию. Я бы перенаправил финансовые потоки в регионах»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о проблемах регионов.

– Я побывал в Иркутске, Хабаровске, Владивостоке. И историй много. Разных.

Например, в Иркутске хоть и открыли региональную школу РФС, но тренируются ребята на таком поле, что ничего хорошего там не натренируешь. Спросил, почему никто не может поменять газон. Мне ответили, что стадион продали в частные руки и эти частники не собираются ничего перестраивать. И вообще, в городе многие спортивные объекты выкупили, чтобы позже переоформить их под жилье и снести.

Много проблем и с экологией. Это отдельная тема. Идет большая вырубка лесов, пожары. Масса предприятий, которые совершенно не следят за экологией, совсем не вкладываются в местную инфраструктуру, а сразу выводят деньги в оффшоры, например. Они сливают нечистоты в природу, убивают ее. А когда приходит проверка, то оказывается, что владеют такими заводами иностранцы. Все деньги уходят за границу.

Или другая важная тема: в Хабаровске встречался с многодетными семьями. Всегда считал и буду считать, что иметь нескольких детей должно быть престижным и государство просто обязано помогать таким семьям. Но, к сожалению, пока это все на словах. На деле, по-моему, над многодетными просто издеваются. В Хабаровске с этим столько проблем, что, честно говоря, было неприятно слушать: хотелось сразу помочь хоть чем-то.

Важно менять ситуацию как можно скорее. У меня ведь тоже многодетная семья, обидно знать, что в регионах дети это не счастье, а повод для унижений. Так быть не должно.

– Регионы по сравнению с Москвой и Питером – другой мир?

– Да. Там другие вопросы, заботы, проблемы. Иной уровень жизни. На том же Дальнем Востоке смотрят больше не на Москву, а на Корею и Японию.

Как можно остановить упадок регионов? Я бы перенаправил финансовые потоки, чтобы, например, те предприятия, которые работают в регионах, вкладывались в инфраструктуру на местах, а не выводили все в оффшоры или в Москву. Тогда будет совсем другое дело.

Есть примеры, есть возможности, но почему-то это никто не делает. Может быть, плохо контролируют? Это уже второй вопрос, но он требует изучения и решения. Потому что потом может стать слишком поздно. Знали бы вы, какие ужасные цифры по оттоку населения из регионов, – сказал Булыкин.