«Ростов» рассматривает Божовича и экс-тренера сборной Исландии Хадльгримссона на замену Карпину (Eurostavka)

Теги Ростов премьер-лига Россия Миодраг Божович Хеймир Хадльгримссон Футбол

«Ростов» продолжает поиски нового тренера после ухода Валерия Карпина.

Южане рассматривают кандидатуры бывшего тренера ряда клубов РПЛ Миодрага Божовича и экс-тренера сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона, утверждает Eurostavka.

54-летний исландец сейчас находится без клуба после окончания контракта с «Аль-Араби» из Катара. Будучи главным тренером сборной Исландии, Хадльгримссон неоднократно прилетал в Ростов, чтобы посмотреть на игроков национальной команды.

Ранее среди кандидатов на пост тренера «Ростова» назывались Мурад Мусаев, Дан Петреску и Станимир Стойлов. Также появлялась информация о возвращении Курбана Бердыева.

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