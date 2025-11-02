Салах повторил рекорд Руни по результативным действиям в АПЛ за один клуб – 276

Мохамед Салах повторил достижение Уэйна Руни.

Вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни по результативным действиям за один клуб в рамках АПЛ.

Египетский футболист открыл счет в матче с «Астон Виллой» в 10-м туре чемпионата Англии (2:0, второй тайм). Это его 188-й гол за «красных» в чемпионате Англии, также на его счету 88 результативных передач.

Салах сравнялся с Уэйном Руни, который забил 183 мяча и отдал 93 голевых паса в АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед ».