Салах повторил рекорд Руни по результативным действиям в АПЛ за один клуб – 276
Мохамед Салах повторил достижение Уэйна Руни.
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах повторил рекорд Уэйна Руни по результативным действиям за один клуб в рамках АПЛ.
Египетский футболист открыл счет в матче с «Астон Виллой» в 10-м туре чемпионата Англии (2:0, второй тайм). Это его 188-й гол за «красных» в чемпионате Англии, также на его счету 88 результативных передач.
Салах сравнялся с Уэйном Руни, который забил 183 мяча и отдал 93 голевых паса в АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
